lord9301

Дмитрий Карпов lord9301

 
30 летБеларусь/Гомель
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Опыт работы с группами вк (12 групп) , а именно интернет магазины , составление прайс листов , наполнение групп новостями, рекламными постами и прочим .

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей