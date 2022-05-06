Необходимо добавить товары на сайт с сайта донора. Добавить описание, характеристики таблицей,фото, цену и количество товара, инструкцию. Просьба в заявке указывать сразу цену за один товар
Наполнение сайтов8 заявок
Закрыт
2 года назад
Опыт работы с группами вк (12 групп) , а именно интернет магазины , составление прайс листов , наполнение групп новостями, рекламными постами и прочим .
Необходимо добавить товары на сайт с сайта донора. Добавить описание, характеристики таблицей,фото, цену и количество товара, инструкцию. Просьба в заявке указывать сразу цену за один товар