Общий дизайн и наполнение сайта есть. нужна анимированная навигация, видео. сайт для просмотра: www.vip-invest.com.ua/ваши предложения. спасибо.
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
15 лет назад
Общий дизайн и наполнение сайта есть. нужна анимированная навигация, видео. сайт для просмотра: www.vip-invest.com.ua/ваши предложения. спасибо.
Нужны Новогодние корпоративные открытки+e-mail открытка+конвертик
Есть логотип, общая концепция. нужно добавить креатива, отточить все мелочи, сделать изюминку
Срочно нужен брендбук. все предложения присылайте с ценами, сроками, сслками на портфолио. спасибо.