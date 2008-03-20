lsystems

Systems Logic lsystems

 
NaN летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Направления деятельности ООО "Лоджик Системс"

1) Разработка программного обеспечения и комплексная автомантиация работы офиса.

2) Разработка web-сайтов под ключ.

3) Сервисное обслуживание компьютеров.

  • Требуется дизайнер по след. направлениям

    $2500

    1) создание анимированых баннеров 2) тематический редизайн существующих сайтов 3) создание новых дизайнов 1 и 2-й пп. относятся к проекту lineup.ru 3-ий интересуют профессиональные качественые дизайны, скидывайте расценки, соки и портфолио так же хотим отметить, что интересует постоянное сотрудничество по ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php-программист

    $2500

    Требования: Обязательно отличное знание ООП, PHP. Знание SQL, XML Приветствуется знание Perl, .Net Обязанности: Участие в разработке модулей для CMS. Различные задачи, связанные с веб-программированием. Личные качества: Обязательность и пунктуальность. Обучаемость Условия: ...

    PHPPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка скрипта

    Требуется доработать 3d движок на flash Вот движок http://flasher.ru/src/files/2110/ml_0_01.zip А это нужно сделать: 1) повороты по кнопкам 2) zoom желательно 3) вывести выбор xml файла с данными и тип визулизации в интерфес и сделать кнопку рендер s.load("cone.xml"); ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    19 лет назад