1) создание анимированых баннеров 2) тематический редизайн существующих сайтов 3) создание новых дизайнов 1 и 2-й пп. относятся к проекту lineup.ru 3-ий интересуют профессиональные качественые дизайны, скидывайте расценки, соки и портфолио так же хотим отметить, что интересует постоянное сотрудничество по ...
Направления деятельности ООО "Лоджик Системс"
1) Разработка программного обеспечения и комплексная автомантиация работы офиса.
2) Разработка web-сайтов под ключ.
3) Сервисное обслуживание компьютеров.
- $2500Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требования: Обязательно отличное знание ООП, PHP. Знание SQL, XML Приветствуется знание Perl, .Net Обязанности: Участие в разработке модулей для CMS. Различные задачи, связанные с веб-программированием. Личные качества: Обязательность и пунктуальность. Обучаемость Условия: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется доработать 3d движок на flash Вот движок http://flasher.ru/src/files/2110/ml_0_01.zip А это нужно сделать: 1) повороты по кнопкам 2) zoom желательно 3) вывести выбор xml файла с данными и тип визулизации в интерфес и сделать кнопку рендер s.load("cone.xml"); ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт19 лет назад