Требуется доработать 3d движок на flash Вот движок http://flasher.ru/src/files/2110/ml_0_01.zip А это нужно сделать: 1) повороты по кнопкам 2) zoom желательно 3) вывести выбор xml файла с данными и тип визулизации в интерфес и сделать кнопку рендер s.load("cone.xml"); ...