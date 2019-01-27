Репетитор английского языка. Набор и транскрибация текста. Быстро и качественно
Образование - Переводчик английского языка и преподаватель.
Имею опыт в репетиторстве и переводах различных материалов, а также подготовке к поступлению в ВУЗы.
Индивидуальный подход к заданиям и к ученикам, программа подбирается под конкретного ученика или студента.
Предлагаю услуги помощи домашних задания школьной и вузовской программы, и обучению языка, подготовка к поступлению в ВУЗ.
Уроки провожу онлайн в удобные для вас дни и время.
Не нужно тратить время на дорогу.
Все материалы предоставляю в электронном виде.
Также занимаюсь наборами текстов, быстро и качественно, как на русском так и английском
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
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