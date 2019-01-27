Репетитор английского языка. Набор и транскрибация текста. Быстро и качественно

Образование - Переводчик английского языка и преподаватель.

Имею опыт в репетиторстве и переводах различных материалов, а также подготовке к поступлению в ВУЗы.

Индивидуальный подход к заданиям и к ученикам, программа подбирается под конкретного ученика или студента.

Предлагаю услуги помощи домашних задания школьной и вузовской программы, и обучению языка, подготовка к поступлению в ВУЗ.

Уроки провожу онлайн в удобные для вас дни и время.

Не нужно тратить время на дорогу.

Все материалы предоставляю в электронном виде.

Также занимаюсь наборами текстов, быстро и качественно, как на русском так и английском