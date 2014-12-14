Занимаюсь иллюстрацией: илюстрирую детские книжки а также книги для взрослых, делаю открытки и обложки Работаю в Фотошопе: ручная графика в электронно
Вместе с средней общеобразовательной школой окончила Львовскую детскую художественную школу.
Училась во Львовском училище прикладного искусства им. И. Труша (специальность художественная керамика).
Закончила Львовский государственный аграрный университет по специальности «Архитектура зданий и сооружений».
Лауреат конкурса романов, киносценариев и пьес «Коронация слова» в 2008, 2009, 2010, 2012 годах.
Среди изданных иллюстраций:
книга "Сказка о Майдане" Издательство Старого Лева, 2014 г., Львов
иллюстрации для детских журналов "Мамыне сонечко", "Маленькый розумнык", "Маленькая фея", 2013-2014 г.г. Киев
Обложки для книжек "Фреска", "Экспортерка", 2010 Львов Астролябия, "Курва" КСД, 2013 г и др...
Иллюстрации и Рисунки
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