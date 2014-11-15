luka79

Людмила Кузнецова luka79

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Юрист, копирайтер, автор статей на юридическую и экономическую (международную) тематеку

Образование:

1996 — 2001 г.: Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет юридический.

2005 — 2009 г.:  Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет экономический.

Опыт работы: 

2001 — 2002 г.: Черновицкое спиртобъединение (начальник юр. отдела)

2002 — 2003 г.: Черновцымясоромсервис (юрист)

2003 — 2012 г.:  Главное управление юстиции в Черновицкой области (главный специалист по правовому образованию)

Профессиональные навыки:  опытный пользователь ПК: MS office, Internet.

Знание языков:  русский, украинский (свободное владение), английский (со словарем).

Примеры моих работ в сети:

http://versii.cv.ua/yurydychni/z-kym-zhyty-dytyni-pislya-rozluchennya-batkiv/3278.html

http://chv.tv/kozhna-ditina-povinna-znati-svoyi-prava-ta-obovyazki.html

Юридические услуги
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$5/час
от $10от 2 часов
#56
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 часов
#2287