Юрист, копирайтер, автор статей на юридическую и экономическую (международную) тематеку

Образование:

1996 — 2001 г.: Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет юридический.

2005 — 2009 г.: Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет экономический.

Опыт работы:

2001 — 2002 г.: Черновицкое спиртобъединение (начальник юр. отдела)

2002 — 2003 г.: Черновцымясоромсервис (юрист)

2003 — 2012 г.: Главное управление юстиции в Черновицкой области (главный специалист по правовому образованию)

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MS office, Internet.

Знание языков: русский, украинский (свободное владение), английский (со словарем).

Примеры моих работ в сети:

http://versii.cv.ua/yurydychni/z-kym-zhyty-dytyni-pislya-rozluchennya-batkiv/3278.html

http://chv.tv/kozhna-ditina-povinna-znati-svoyi-prava-ta-obovyazki.html