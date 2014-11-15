Образование:
1996 — 2001 г.: Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет юридический.
2005 — 2009 г.: Черновицкий университет имени Ю.Федьковича, факультет экономический.
Опыт работы:
2001 — 2002 г.: Черновицкое спиртобъединение (начальник юр. отдела)
2002 — 2003 г.: Черновцымясоромсервис (юрист)
2003 — 2012 г.: Главное управление юстиции в Черновицкой области (главный специалист по правовому образованию)
Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MS office, Internet.
Знание языков: русский, украинский (свободное владение), английский (со словарем).
Примеры моих работ в сети:
http://versii.cv.ua/yurydychni/z-kym-zhyty-dytyni-pislya-rozluchennya-batkiv/3278.html
http://chv.tv/kozhna-ditina-povinna-znati-svoyi-prava-ta-obovyazki.html