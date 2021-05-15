lukovnikov77

Данил Луковников lukovnikov77

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Cистема принятия решений для врачей, на основе болезни пациента (AI)

    Требуется разработать систему принятия решений для врачей, основанную на данных о болезнях пациентов. Задача включает сбор данных о болезнях, создание интерфейса для регистрации пациентов, разработку системы принятия решений на основе теории игр и установление оптимальных стратегий реабилитации. Необходим отчет о выполненной разработке программного продукта объемом от 25 страниц. Предпочтительно, чтобы система работала на Mac OS.

    Разработка программНейросети
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Курсовая работа по Тестированию (QA)

    Необходимо разработать сайт, например интернет-магазин, с элементарным наполнением и полным тестированием. Ожидается выявление и исправление недоработок. Дополнительно требуется написать пояснительную записку на украинском языке объемом около 40 страниц.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо создать сайт (в рамках предмета в вузе)

    Требуется разработать сайт для тренажёрного зала в рамках учебного проекта по основам WEB-программирования. Сайт должен включать страницы: Главная, Абонементы, Тренера, Оборудование, Контакты. Необходима простая структура без функций онлайн-оплаты. Исходный код нужно выложить на GitHub и привязать домен. Допускается использование шаблонов.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа на C++ (курсовая работа)

    Задание во вложении (фото). Обязательно исходный код в формате .сpp, и чтобы в нём были комментарии по каждой части кода. Язык программирования С++. Желательно сделать с интерфейсом (я не знаю как он делается), т.к. в условии ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад