lukovnikov77

Требуется разработать систему принятия решений для врачей, основанную на данных о болезнях пациентов. Задача включает сбор данных о болезнях, создание интерфейса для регистрации пациентов, разработку системы принятия решений на основе теории игр и установление оптимальных стратегий реабилитации. Необходим отчет о выполненной разработке программного продукта объемом от 25 страниц. Предпочтительно, чтобы система работала на Mac OS.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо разработать сайт, например интернет-магазин, с элементарным наполнением и полным тестированием. Ожидается выявление и исправление недоработок. Дополнительно требуется написать пояснительную записку на украинском языке объемом около 40 страниц.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать сайт для тренажёрного зала в рамках учебного проекта по основам WEB-программирования. Сайт должен включать страницы: Главная, Абонементы, Тренера, Оборудование, Контакты. Необходима простая структура без функций онлайн-оплаты. Исходный код нужно выложить на GitHub и привязать домен. Допускается использование шаблонов.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
Задание во вложении (фото). Обязательно исходный код в формате .сpp, и чтобы в нём были комментарии по каждой части кода. Язык программирования С++. Желательно сделать с интерфейсом (я не знаю как он делается), т.к. в условии ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад