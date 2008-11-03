luxon

Сергей Зарецкий luxon

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Буклет-презентация жилого комплекса

    Необходимо разработать макет буклета для презентации жилого комплекса потенциальным инвесторам. Имеются графические изображения ЖК, наброски текста (необходимо доработать), приблизительный план-содержание. Сроки сжаты.Приблизительный объём 12-16 стр. Запрос: сроки и цена.

    Верстка полиграфии63 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Визуализация проекта жилого комплекса

    Есть проект реконструкции бывшего детского сада в жилой комплекс в ArhiCad. Необходимо его доработать: Переделать кровлю в полноценный мансардный этаж, доработать внешний вид и благоустройство территории. Для презентации проекта потенциальным жителям. Сроки сжаты.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Baskit
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн этикетки для строительной химии
Классный заказчик! Четкое задание. Четкая и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Сергей молодец! сделал все быстро. Качеством работы я остался доволен. Будет необходимость в подобных проектах- буду обращаться.
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AVG_74
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Визуализация проекта жилого комплекса
Отличный заказчик! С постановкой задачи и оплатой никаких проблем. Приятно работать и общаться. Рекомендую!
Все сделано в срок и на высоком уровне. Андрей сделал несколько вариантов и после согласования со мной доработал наиболее удачный. Визуализация выполнена просто супер. Буду обращаться ещё!
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