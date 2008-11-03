Требуется разработать макет этикетки для п\э канистр и бутылок со строительной химией.
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Завершен
15 лет назад
Требуется разработать макет этикетки для п\э канистр и бутылок со строительной химией.
Необходимо разработать макет буклета для презентации жилого комплекса потенциальным инвесторам. Имеются графические изображения ЖК, наброски текста (необходимо доработать), приблизительный план-содержание. Сроки сжаты.Приблизительный объём 12-16 стр. Запрос: сроки и цена.
Есть проект реконструкции бывшего детского сада в жилой комплекс в ArhiCad. Необходимо его доработать: Переделать кровлю в полноценный мансардный этаж, доработать внешний вид и благоустройство территории. Для презентации проекта потенциальным жителям. Сроки сжаты.