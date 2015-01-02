$10
Нужен человек, который разместит грамотно рекламу на Яндекс Директ и Гугл Адвордс. Категории туры на Гоа, Туры во Вьетнам, и Туры в ОАЭ
Контекстная реклама8 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужен человек, который разместит грамотно рекламу на Яндекс Директ и Гугл Адвордс. Категории туры на Гоа, Туры во Вьетнам, и Туры в ОАЭ
Нужен человек, который создаст Landing Page для продажи туров в турагентстве. Мне нужна реализация под ключ одностраничных сайтов с гарантированной конверсией 5-7% с целевого трафика. Необходимы лэндинги (или 1 мультилэндинг) для продажи ...