Студия трафика "Luxury-Promo" - настройка рекламы под ключ, создание лендингов, рекламные промо ролики, монтаж, ведение и оформление Инстагра

Являюсь собственником студии "Luxury-Promo.com".

- Качественная настройка рекламы в социальных сетях Facebook/Instagram под ключ.

Комплексный подход, аудит сайта/инстаграма, создание рекламной стратегии и создание креативов (входят в стоимость).

- Создание фото/видео креативов и рекламных промо роликов с использованием платного материала со стоков (входит в стоимость), возможность создания и наложения озвучки, написание сценария для ролика. Монтаж видео для инстаграм, фейсбук, ютуб.

- Создание одностраничных сайтов на Tilda (от 49$)

- Копируем лендинги Ваших конкурентов и меняем наполнение, создаем прелендинги для обхода модерации рекламы (от 19$)

- Услуги SMM специалиста. Разработка контент плана на неделю/месяц, оформление визуала Инстаграм, ведение профиля под ключ. (от 100$)

Наши клиенты повышают продажи с нуля до 200% в месяц.

Пишите - будем рады помочь в любой из сфер!