Профессионал с высоким чувством ответственности, порядочен и трудолюбив.
Программист со стажем более 5 лет в области разработки прикладного, системного и встраемого ПО. В повседневной работе использую такие инструменты как: c/c++, Qt, shell scripting, gnu tools, cmake.
Учавствовал в написании различных проектов под различные целевые ОС: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Windows.
В состоянии оказания полного спектра услуг по разработке прикладного и системного ПО, начиная от разработки дизайна и заканчивая тестированием.
Под системы семейства *NIX могу выполнить работу по написанию, отладке и починке драйверов.
Код, описание выполненных проектов и более развернутый ответ о навыках по запросу.
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
15 лет назад
Благодарю Олега за качественно и профессионально выполненную работу. Очень приятный в общении человек, а главное ответственный подход к работе и соблюдение сроков. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Чёткое техническое задание, чётко поставленные цели. Все рекомундую работать с Татьяной.
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Олегу за быстрое и качественное выполнения задания!
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга