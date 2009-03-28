Профессионал с высоким чувством ответственности, порядочен и трудолюбив.

Программист со стажем более 5 лет в области разработки прикладного, системного и встраемого ПО. В повседневной работе использую такие инструменты как: c/c++, Qt, shell scripting, gnu tools, cmake.

Учавствовал в написании различных проектов под различные целевые ОС: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Windows.

В состоянии оказания полного спектра услуг по разработке прикладного и системного ПО, начиная от разработки дизайна и заканчивая тестированием.

Под системы семейства *NIX могу выполнить работу по написанию, отладке и починке драйверов.

Код, описание выполненных проектов и более развернутый ответ о навыках по запросу.