lvreclp

Олег Митрофанов lvreclp

 
36 летЛатвия/Лиепая
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессионал с высоким чувством ответственности, порядочен и трудолюбив.

Программист со стажем более 5 лет в области разработки прикладного, системного и встраемого ПО. В повседневной работе использую такие инструменты как: c/c++, Qt, shell scripting, gnu tools, cmake.

Учавствовал в написании различных проектов под различные целевые ОС: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Windows.

В состоянии оказания полного спектра услуг по разработке прикладного и системного ПО, начиная от разработки дизайна и заканчивая тестированием.

Под системы семейства *NIX могу выполнить работу по написанию, отладке и починке драйверов.

Код, описание выполненных проектов и более развернутый ответ о навыках по запросу.

LinuxFreeBSD
Отзывы заказчиков
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Натянуть диз на S.Builder
Благодарю Олега за качественно и профессионально выполненную работу. Очень приятный в общении человек, а главное ответственный подход к работе и соблюдение сроков. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем!
Чёткое техническое задание, чётко поставленные цели. Все рекомундую работать с Татьяной.
Ответный отзыв
key
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Привязка шаблона
Спасибо Олегу за быстрое и качественное выполнения задания!
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга