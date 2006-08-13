Нужно нарисовать банер для интернет-магазина. Суть банера: он будет висеть на главной странице магазина и извещать посетителей о том, что в магазине действует скидка 10% на все товары. Тематика магазина: подарки и сувениры. От недорогих до ...
- $10Баннеры32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Необходимо прикрутить готовый модуль к интернет-магазину на OSC. Модуль не сложен, подробный мануал будет предоставлен. Единственный нюанс - модуль написан для "голого" OSC, а вставляться будет на CreLoaded (модификация). Так что куски кода в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сделать дизайн дисконтной карты интернет-магазина. Должна быть предусмотрена полоса с 16-ю цифрами (как на кредитках). Требования к макету (область знаний). ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Основное требование - все элементы сюжета карты должны вписываться в размер 86 на 54 ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт17 лет назад
Магазин на основе OSC CreLoaded (как VaM,шаблонная система). Дизайн уже врезан. Осталось доделать косметические изменения (шрифты, цвета, заголовки, меню), 95% - в CSS. И перерезать 2 картинки 2 на 5 пикс. Работы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мало.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо вставить готовый дизайн (есть PSD и порезка, возможно некоторые детали нужно будет перерезать) в интернет-магазин на движке ОСК VaM Edition. PS. Желательно с опытом работы на данном движке.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад