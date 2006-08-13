lya525

Сергей Сергеев lya525

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать баннер

    $10

    Нужно нарисовать банер для интернет-магазина. Суть банера: он будет висеть на главной странице магазина и извещать посетителей о том, что в магазине действует скидка 10% на все товары. Тематика магазина: подарки и сувениры. От недорогих до ...

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутить модуль к OSCommerce

    $5

    Необходимо прикрутить готовый модуль к интернет-магазину на OSC. Модуль не сложен, подробный мануал будет предоставлен. Единственный нюанс - модуль написан для "голого" OSC, а вставляться будет на CreLoaded (модификация). Так что куски кода в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн дисконтной карты

    Нужно сделать дизайн дисконтной карты интернет-магазина. Должна быть предусмотрена полоса с 16-ю цифрами (как на кредитках). Требования к макету (область знаний). ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Основное требование - все элементы сюжета карты должны вписываться в размер 86 на 54 ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать врезку дизайна в интернет-магазин

    Магазин на основе OSC CreLoaded (как VaM,шаблонная система). Дизайн уже врезан. Осталось доделать косметические изменения (шрифты, цвета, заголовки, меню), 95% - в CSS. И перерезать 2 картинки 2 на 5 пикс. Работы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мало.

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Вставить готовый дизайн в магазин

    Необходимо вставить готовый дизайн (есть PSD и порезка, возможно некоторые детали нужно будет перерезать) в интернет-магазин на движке ОСК VaM Edition. PS. Желательно с опытом работы на данном движке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доделать врезку дизайна в интернет-магазин
Все отлично
Всё сделал, даже гораздо больше, чем было в ТЗ за тот же бюджет. Причём работа в итоге была не в css, а в коде скрипта. Много и муторно. Доволен.
Ответный отзыв
mavgenator
Максим 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Прикрутить модуль к OSCommerce
Корректное ТЗ. Быстрая своевременная оплата. Рекомендую
Всё сделал строго по ТЗ. Без лишних вопросов и оперативно. Цена приятная.
Ответный отзыв