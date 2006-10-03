m1ron

Сергей Мирошниченко m1ron

 
39 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

HTML-верстка

* верстаю по стандарту HTML5/CSS3

* кроссбраузерность

* семантика, валидность, гибкость кода

* css-спрайты

Javascript-программирование

* кроссбраузерный код и ООП

* AJAX

* jQuery

JavascriptHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
rplus
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$80
10 баллов
17 лет назад
Порезка дизайна сайта (HTML/CSS DIV+TABLE)
Все супер. В срок и очень качественно ;) respect +
HTML-верстка
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга