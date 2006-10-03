HTML-верстка
* верстаю по стандарту HTML5/CSS3
* кроссбраузерность
* семантика, валидность, гибкость кода
* css-спрайты
Javascript-программирование
* кроссбраузерный код и ООП
* AJAX
* jQuery
Портфолио
- Сайт с js-анимацией140 просмотров
- Сайт продукта150 просмотров
- Копоративный сайт133 просмотра
- Интернет-магазин133 просмотра
- Корпоративный сайт101 просмотр
- Салон бижутерии150 просмотров
- Интерьерные ткани135 просмотров
- Отдых в Коктебеле169 просмотров
- ELLE167 просмотров
- Владоград191 просмотр
- Alian170 просмотров
- MasterCAD180 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
17 лет назад
Все супер. В срок и очень качественно ;) respect +
HTML-верстка
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга