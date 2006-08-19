В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется php-программист. Личные качества: - профессионализм; - ясность мышления и восприятия; - умение работать в команде, конструктивно общаться и вступать в дискуссии; - аккуратность, внимательность, исполнительность; - умение обращать и ...