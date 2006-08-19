rplus

Иван Кучеренко rplus

 
41 годУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-программист

    $350

    В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется php-программист. Личные качества: - профессионализм; - ясность мышления и восприятия; - умение работать в команде, конструктивно общаться и вступать в дискуссии; - аккуратность, внимательность, исполнительность; - умение обращать и ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий WEB-программист (PHP, MySQL, JavaScript)

    $600

    В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP, MySQL, JavaScript, XML - опыт работы не менее 1 года - опыт работы в команде (CVS, SVN) - ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий WEB-программист (PHP, MySQL, JavaScript)

    $600

    В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий WEB-программист (PHP, MySQL, JavaScript)

    $600

    В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий WEB-программист (PHP, MySQL, JavaScript)

    $600

    В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Комплексное тестирование сайта

    Необходимо провести комплексное тестирование разрабатываемого в данный момент портала по трудоустройству. Тестирование сайта будет проводиться в середине сентября. Тестируются: - невыявленные в ходе собственного тестирования баги - юзабилити - максимально-допустимая нагрузка сервера пользователями/запросами (искуственно генерируется) - безопастность (XSS, XST, PHP-Inject, ...

    PHP
    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Порезка дизайна сайта (HTML/CSS DIV+TABLE)

    Необходимо порезать дизайн сайта. Основные требования: - HTML/CSS2/JavaScript - DIV+TABLE - кросс-браузерная совместимость IE 5,6,7, Opera 8,9, Firefox - разрешение min 1024x768, не резиновый - оптимизация графики GIF+PNG - дизайн портальный, вес сайта должен быть сведен к минимуму - желательна валидность W3C Объем работ: - ...

    JavascriptДизайн сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад