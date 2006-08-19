В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется php-программист. Личные качества: - профессионализм; - ясность мышления и восприятия; - умение работать в команде, конструктивно общаться и вступать в дискуссии; - аккуратность, внимательность, исполнительность; - умение обращать и ...
- $350Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $600
В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP, MySQL, JavaScript, XML - опыт работы не менее 1 года - опыт работы в команде (CVS, SVN) - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $600
В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...Закрыт17 лет назад
- $600
В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...Закрыт17 лет назад
- $600
В крупную динамичную компанию на постоянную работу на полный рабочий день требуется ведущий php-программист с такими требованиями: - уверенное знание PHP 5, ООП, MySQL, JavaScript, XML, CSS2, принципы AJAX - опыт работы не менее 2 лет - опыт ...Закрыт17 лет назад
Необходимо провести комплексное тестирование разрабатываемого в данный момент портала по трудоустройству. Тестирование сайта будет проводиться в середине сентября. Тестируются: - невыявленные в ходе собственного тестирования баги - юзабилити - максимально-допустимая нагрузка сервера пользователями/запросами (искуственно генерируется) - безопастность (XSS, XST, PHP-Inject, ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо порезать дизайн сайта. Основные требования: - HTML/CSS2/JavaScript - DIV+TABLE - кросс-браузерная совместимость IE 5,6,7, Opera 8,9, Firefox - разрешение min 1024x768, не резиновый - оптимизация графики GIF+PNG - дизайн портальный, вес сайта должен быть сведен к минимуму - желательна валидность W3C Объем работ: - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад