Разработка экологической документации (Разделы "Перечень мероприятий по ООС", "Мероприятия по ООС" (ПП-87), проекты ПДВ, ПНООЛР и др. документация)

Имею десятилетний опытразработки разделов ПМООС (МООС); ОВОС; проектов ПДВ, ПНООЛР; знаком снормативными правовыми актов в области ООС, и со специализированным ПО, а также

с AutoCAD, Archicad, Mathcad