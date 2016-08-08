Разработка экологической документации (Разделы "Перечень мероприятий по ООС", "Мероприятия по ООС" (ПП-87), проекты ПДВ, ПНООЛР и др. документация)
Имею десятилетний опытразработки разделов ПМООС (МООС); ОВОС; проектов ПДВ, ПНООЛР; знаком снормативными правовыми актов в области ООС, и со специализированным ПО, а также
с AutoCAD, Archicad, Mathcad
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- Разделы ПМООС, МООС; ОВОС; проекты ПДВ, ПНООЛР255 просмотров
Архитектура зданий
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