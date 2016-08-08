m704

Андрей m704

 
62 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка экологической документации (Разделы "Перечень мероприятий по ООС", "Мероприятия по ООС" (ПП-87), проекты ПДВ, ПНООЛР и др. документация)

Имею десятилетний опытразработки разделов ПМООС (МООС); ОВОС; проектов ПДВ, ПНООЛР; знаком снормативными правовыми актов в области ООС, и со специализированным ПО, а также

с AutoCAD, Archicad, Mathcad

AutoCADArchiCAD
Портфолио
Архитектура зданий
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