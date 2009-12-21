mNigma

Михаил mNigma

 
44 годаУкраина/Макеевка
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание и поддержка сайтов CMS Drupal
Drupal
Отзывы заказчиков
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка друпал
Очень ответственный работник. все сделал как пологается потом сам нашел как можно улучшить и доработал работу. Этот момент особенно понравился Работа сделана в точности как полагалось. Сроки тоже порадовали
Отличный работодатель. Только положительные эмоции от общения
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$7/час
от $50от 5 дней
#1150
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от $100от 10 дней
#827