Создание и поддержка сайтов CMS Drupal
Портфолио
- Рыболовный информатор36 просмотров
- Промышленные предприятия России36 просмотров
- Энергосети России100 просмотров
- Top Photo Spots76 просмотров
- ЖД билеты онлайн: расписание поездов, купить билет89 просмотров
- Аэропорты мира (aeroport.website)109 просмотров
- Каталог заводов fabricators.ru142 просмотра
- Трофейная рыбалка 2 (Drupal 7)202 просмотра
- Amtrakoig.gov (Drupal 7)116 просмотров
- Www.itechlaw.org (Drupal 7)117 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень ответственный работник. все сделал как пологается потом сам нашел как можно улучшить и доработал работу. Этот момент особенно понравился Работа сделана в точности как полагалось. Сроки тоже порадовали
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Только положительные эмоции от общения
HTML-верстка
1 отзыв
$7/час
от $50от 5 дней
#1150
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от $100от 10 дней
#827