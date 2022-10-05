—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Спасибо за участие в конкурсе!
Ответный отзыв
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