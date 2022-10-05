m_denis

Денис m_denis

 
47 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Karry
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
2 Логотипа
Спасибо за участие в конкурсе!
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