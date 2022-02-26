m_solnushko_aa

Марина m_solnushko_aa

 
33 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайт, копирайт, статьи, наполнение сайтов, ведение соц.сетей

Пишу интересные статьи на любые темы. Использование ключей, универсальность 100% по текст.ру. Развиваюсь в этой теме более 2-х лет. Занималась написанием статьей для сайта салона красоты, спецтехники, фильтров для спецтехники,  а также вела соц. сети по данной тематики. Так же занимаюсь наполнением сайтов и продвижением соц.сетей.

Написание статейСтатьи для сайта
Портфолио