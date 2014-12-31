mader12

Михаил Иванов mader12

 
41 годРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP, js, jquery, CMS, Yii, Zend

Программирование, установка сайтов, восстановление.

PHPJavascriptjQueryYii
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