mafas

Алексей mafas

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка шаблона для DLE по готовому макету
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $800
от 1 дня
нет рейтинга