Для работы в офисе (Санкт-Петербург) требуется дипломированный вэб-программист. Оплата сдельная.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется выполнить настройку свойств товара из уже созданных одтельных каталогов его свойств (для каждого свойства созданы отдельные инфоблоки). Как пример уже выполненной подобной работы можно посмотреть по ссылке http://region-dveri.spb.ru/catalog/1180/3801 где все свойства товара ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать на сайте калькулятор товаров, т.е. у товара имеется несколько свойств и в зависимости от выбранных свойств товара происходит калькуляция стоимости товара. Например товар - Дверь, его свойства: ширина и высота, цвет, материал и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется на джумле настроить компонент VirtueMart по аналогии с сайтом www.tick-tock.ru.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Битрикс. Требуется настроить на тестовом сайте фильтры сортировки в каталоге товаров. В каждом разделе фильтр должен быть свой. Сортировка товаров должна происходить по свойствам товара указанным в описании товара. Например http://cl36882.tmweb.ru/e-store/books/11/66/ ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо прикрутить и настроить шаблон дизайна (в том числе настроить фильтры для сортировки товаров) для интернет магазина (Битрикс, малый бизнес), по срокам 4-7 дней. По шаблону дизайна сайт будет похож на http://www.ruclimat.ru, те же товары, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад