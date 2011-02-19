Необходимо прикрутить и настроить шаблон дизайна (в том числе настроить фильтры для сортировки товаров) для интернет магазина (Битрикс, малый бизнес), по срокам 4-7 дней. По шаблону дизайна сайт будет похож на http://www.ruclimat.ru, те же товары, ...