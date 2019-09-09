makarchenko

Необходимо сверстать 8 лендингов, все достаточно однотипны. Необходимо сделать блочную адаптивную верстку. Примеры дизайна можете посмотреть во вложениях, особо сложных элементов не будет. Необходима исключительно верстка HTML + CSS, и в некоторых местах JS. ...