makarchenko

Артём makarchenko

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Адаптивная верстка лендинга

    $35

    Необходимо сделать адаптивную верстку лендинга, особо сложных элементов там нет, но работу необходимо сделать к понедельнику. Дизайн в приложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать 8 лендингов

    $100

    Необходимо сверстать 8 лендингов, все достаточно однотипны. Необходимо сделать блочную адаптивную верстку. Примеры дизайна можете посмотреть во вложениях, особо сложных элементов не будет. Необходима исключительно верстка HTML + CSS, и в некоторых местах JS. ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

1van
Иван 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Хороший заказчик! Было приятно работать. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо
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