Маркетолог, знаю толк в цифровом маркетинге, люблю русский язык, много пишу, умею работать с большими объемами информации.
Как копирайтер, могу:
написать оригинальный, сильный и грамотный текст с точным соблюдением пунктов ТЗ;
дать рекомендации по оптимизации текстового контента сайта для увеличения посещаемости и продаж.
Как корректор, быстро и безошибочно выполню вычитку, корректуру и редактирование текстов на русском языке.
Как маркетолог:
разрабатываю инструментарий и провожу интернет-опросы и интервью;
анализирую информацию о потребителях и конкурентах;
предлагаю рекомендации по взаимодействию с целевыми группами.
Автор статей по экономике и маркетингу в высокорейтинговых научных журналах ("Практический маркетинг", "Региональная экономика и управление", "Известия ДВФУ" и др.).