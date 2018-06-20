makhabot

Мария makhabot

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг. Корректура текстов. Научно-исследовательские работы по экономике. Маркетинговый анализ

Маркетолог, знаю толк в цифровом маркетинге, люблю русский язык, много пишу, умею работать с большими объемами информации.

Как копирайтер, могу:

написать оригинальный, сильный и грамотный текст с точным соблюдением пунктов ТЗ;

дать рекомендации по оптимизации текстового контента сайта для увеличения посещаемости и продаж.

Как корректор, быстро и безошибочно выполню вычитку, корректуру и редактирование текстов на русском языке.

Как маркетолог:

разрабатываю инструментарий и провожу интернет-опросы и интервью;

анализирую информацию о потребителях и конкурентах;

предлагаю рекомендации по взаимодействию с целевыми группами.

Автор статей по экономике и маркетингу в высокорейтинговых научных журналах ("Практический маркетинг", "Региональная экономика и управление", "Известия ДВФУ" и др.).

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Отзывы заказчиков

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Наполнение сайта
Нормальный исполнитель. Высокое качество
Всё хорошо
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга