makleranet

Андрей Маклеранет makleranet

 
56 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработчик системы maklera.net

Фото-видео объявления и публикации на карте

Портфолио
Управление проектами
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#351
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#362
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#654