makloen

Андрей Максимик makloen

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю услуги по разработке:

• баннеров;

• иконок;

• логотипов;

• наружной рекламы;

• обработке фотографий;

• полиграфии;

• дизайна сайтов

Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка 100-страничного PDF файла
Очень понимающий и ответственный исполнитель. Всем рекомендую!
Прекрасный заказчик. Буду рад дальнейшим совместным проектам.
Ответный отзыв
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для сайта
Как обычно все быстро и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Narastic
Никита 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Разработать дизайн визитки
Очередной заказ Андрей выполнил качественно и в срок. Рекомендую!
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!
Ответный отзыв
antts
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Требуется логотип
Задание было выполнено в срок и на высшем уровне . Отличная работа ! Рекомендую.
Хороший заказчик, четко формулирует задачи и вовремя проводит оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Баннер 468x60 для азартной игры (gif)
Работы выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик: четкое тз, пунктуальный, адекватные корректировки, с оплатой задержек не было.
Ответный отзыв
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Баннеры
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#179
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#689