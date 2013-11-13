Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Предлагаю услуги по разработке:
• баннеров;
• иконок;
• логотипов;
• наружной рекламы;
• обработке фотографий;
• полиграфии;
• дизайна сайтов
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Очень понимающий и ответственный исполнитель. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Буду рад дальнейшим совместным проектам.
$50
10 баллов
11 лет назад
Как обычно все быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую!
$7
10 баллов
11 лет назад
Очередной заказ Андрей выполнил качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!
$5
10 баллов
11 лет назад
Задание было выполнено в срок и на высшем уровне . Отличная работа ! Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко формулирует задачи и вовремя проводит оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
$6
10 баллов
11 лет назад
Работы выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четкое тз, пунктуальный, адекватные корректировки, с оплатой задержек не было.
Баннеры
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#179
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#689