Mobile Developer

Привет! Я разрабатываю мобильные приложения и продающие чат боты в 5 раз быстрее и дешевле, чем на коде. Создаю продукты, используя такие no code инструменты как: Bubble, Glide, Adalo и Chatforma. Сейчас я открыт для новых проектов. Напиши мне и мы обсудим твою идею в ближайшие 48 часов.



Профессиональные навыки:

- Прошел путь от бизнес тренера до топ менеджера в международной FinTech компании.

- Более 13 лет опыта в продажах и маркетинге в таких нишах как: Недвижимость, Мед. Оборудование, IT, Финансовые Услуги.

- В 2019 году основал студию разработки чатботов upsalebot.com.

- Среди клиентов компании из Европы и СНГ. Разрабатываем no code решения для таких сфер как: IT, HR, Логистика, Салоны Красоты, Онлайн Магазины, Рестораны и т.д

- Владею такими технологиями как: Adalo, Glide, Bubble, Figma, Make (Integromat), Zapier, Чат Форма, Miro, Whimsical.