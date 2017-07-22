malahov-web

Кирилл malahov-web

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка сайтов - HTML5/CSS3/PHP, CMS: WordPress, Joomla

Что делаю:

  • Верстка макетов HTML/CSS/jQuery
  • Шаблоны под WordPress
  • Шаблоны под Joomla

Как делаю:

  • Верстаю качественно - валидно, семантично (тэги, классы), аккуратно, pixel perfect
  • Кроссбраузерно (Chrome, Firefox, Opera, Safari,  InternetExplorer от IE9)
  • Корректно на мобильных устройствах (Android, iOS)
  • Адаптивная, отзывчивая (rensponsive) верстка
  • Картинки спрайтом
  • Оптимизирую файлы по Google PageSpeed Insights
  • Шрифты (подключение нестандартных - GoogleFonts, font-face)
  • WordPress:  оптимальный функционал, проверенные решения, оптимизация скорости
  • Joomla: версии 2.5, 3+

Способы оплаты:

  • Webmoney WMR, WMZ
  • Qiwi кошелек

Моя страничка http://www.malahov-web.ru/

Отзывы есть на форумах.

Предоплата.

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга