Верстка сайтов - HTML5/CSS3/PHP, CMS: WordPress, Joomla
Что делаю:
- Верстка макетов HTML/CSS/jQuery
- Шаблоны под WordPress
- Шаблоны под Joomla
Как делаю:
- Верстаю качественно - валидно, семантично (тэги, классы), аккуратно, pixel perfect
- Кроссбраузерно (Chrome, Firefox, Opera, Safari, InternetExplorer от IE9)
- Корректно на мобильных устройствах (Android, iOS)
- Адаптивная, отзывчивая (rensponsive) верстка
- Картинки спрайтом
- Оптимизирую файлы по Google PageSpeed Insights
- Шрифты (подключение нестандартных - GoogleFonts, font-face)
- WordPress: оптимальный функционал, проверенные решения, оптимизация скорости
- Joomla: версии 2.5, 3+
Способы оплаты:
- Webmoney WMR, WMZ
- Qiwi кошелек
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Предоплата.
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Портфолио
- Домохозяйка (шаблон Joomla)324 просмотра
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга