UI/UX, вебдизайн, баннеры, элементы, стайлгайды
Дизайн сайтов, UI/UX. Делаю макеты в Figma. Ориентируюсь на удобство и юзабилити.
- Макеты сайтов в Figma
- Интерфейсы приложений
- UI-Kits, стайлгайды, компоненты
- Баннеры и элементы для рекламы
Мои преимуществ
- Адаптивность, версия для мобильных
- Соблюдение пропорций, модульная сетка
- Упорядоченные слои и папки
- Состояния элементов, анимации, svg
Мои контакты
- [email protected]
- Telegram — https://t.me/psychomorph
- Skype — ruido6
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Баннеры для интернет-магазина «На Ловца»16 просмотров
- Печатная реклама для магазина арбалетов18 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Все отлично, было сделано качественно и в срок. Очень перспективный дизайнер. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Проект завершен