malefis

Роман malefis

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX, вебдизайн, баннеры, элементы, стайлгайды

Дизайн сайтов, UI/UX. Делаю макеты в Figma. Ориентируюсь на удобство и юзабилити.

  • Макеты сайтов в Figma
  • Интерфейсы приложений
  • UI-Kits, стайлгайды, компоненты
  • Баннеры и элементы для рекламы

Мои преимуществ

  • Адаптивность, версия для мобильных
  • Соблюдение пропорций, модульная сетка
  • Упорядоченные слои и папки
  • Состояния элементов, анимации, svg

Мои контакты

Отзывы заказчиков

ruido
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Акинфеева Романа (malefis)
Все отлично, было сделано качественно и в срок. Очень перспективный дизайнер. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Проект завершен
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