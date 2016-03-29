Необходимо копировать информацию о продуктах с сайтов - http://es.com.ua/, http://bergamo.ua/, http://oasis-gifts.com.ua/production, http://www.eney.com.ua/ и переносить в интернет-магазины площадок etov.ua, prom.ua, в автоматическом режиме. Должна быть предусмотрена возможность изменения источника и приемника, а также просмотр товаров. На ...
Email-маркетолог. Создание и ведение корпоративных рассылок по вашей базе клиентов. Не СПАМ.
Я, опытный специалист по ведению легальных email-рассылок
— Более 3 лет успешного опыта;
— Работа с основными email-клиентами на рынке (Mailchimp, Unisender, Sendsay и т.д.);
— Испольнение задач от создания шаблона до проектирования триггерной цепочки;
— Регулярные отчеты по кампаниям;
Я сотрудничаю с клиентами по принципу максимальной открытости и насыщенности диалога.
С Уважением, Бобров Сергей!
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад