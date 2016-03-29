Email-маркетолог. Создание и ведение корпоративных рассылок по вашей базе клиентов. Не СПАМ.

Я, опытный специалист по ведению легальных email-рассылок

— Более 3 лет успешного опыта;

— Работа с основными email-клиентами на рынке (Mailchimp, Unisender, Sendsay и т.д.);

— Испольнение задач от создания шаблона до проектирования триггерной цепочки;

— Регулярные отчеты по кампаниям;

Я сотрудничаю с клиентами по принципу максимальной открытости и насыщенности диалога.

С Уважением, Бобров Сергей!