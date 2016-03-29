malin

Сергей Бобров malin

 
38 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Email-маркетолог. Создание и ведение корпоративных рассылок по вашей базе клиентов. Не СПАМ.

Я, опытный специалист по ведению легальных email-рассылок

— Более 3 лет успешного опыта;

— Работа с основными email-клиентами на рынке (Mailchimp, Unisender, Sendsay и т.д.);

— Испольнение задач от создания шаблона до проектирования триггерной цепочки;

— Регулярные отчеты по кампаниям;

Я сотрудничаю с клиентами по принципу максимальной открытости и насыщенности диалога.

С Уважением, Бобров Сергей!

  • Написать Парсер товаров

    Необходимо копировать информацию о продуктах с сайтов  - http://es.com.ua/, http://bergamo.ua/, http://oasis-gifts.com.ua/production, http://www.eney.com.ua/ и переносить  в интернет-магазины площадок etov.ua, prom.ua, в автоматическом режиме. Должна быть предусмотрена возможность изменения источника и приемника, а также просмотр товаров. На ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад