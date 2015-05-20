malina_a

Анна malina_a

 
38 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
верстка сайтов, создание лендингов (HTML, Bootstrap, JavaScript)

верстаю адаптивные сайты на html и bootstrap, Разрабатываю лендинги на JavaScript с нуля (от дизайна до готового продукта). не работаю на wordpress и tilda. портфолио могу выслать по запросу.

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLBootstrapTilda
Отзывы фрилансеров
valllentua9128
Валентин 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Прекрасный заказчик, качественно поставленый ТЗ, всегда на связи, деньги отправила сразу после завершения.
Валентин отлично сделал работу. Все в срок, и правки вносились моментально, четко и так как нужно. Рекомендую!
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vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен простой дизайн Landing Page
Чётко поставленная задача, лёгкое общение и главное 100% оплата. Остался доволен сотрудничеством.
Виталик страницу нарисовал в срок как и обещал. Правки вносил быстро и те что нужно, всегда на связи. Сотрудничеством довольна. В будущем планирую еще сотрудничать.
Ответный отзыв