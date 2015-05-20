$40
Нужен дизайн лендинга школы для молодых родителей Бюджет 40 USD В заявке напишите сразу сроки, пожалуйста
Дизайн сайтов27 заявок
Закрыт
8 лет назад
верстаю адаптивные сайты на html и bootstrap, Разрабатываю лендинги на JavaScript с нуля (от дизайна до готового продукта). не работаю на wordpress и tilda. портфолио могу выслать по запросу.
Нужен дизайн лендинга школы для молодых родителей Бюджет 40 USD В заявке напишите сразу сроки, пожалуйста
нужна кроссбраузерная верстка лендинга
Добрый день! Нужен дизайн простой Landing Page. Схематически визуализация есть. Нужно красиво нарисовать и оформить страницу для последующей верстки.