malocastle

Необходимо нарисовать стикеры в ярком стилистическом исполнении.﻿ Общая тема стикер пака - девушка в разных асанах (позициях) йоги. Всего 7 стикеров (Эскизы в приложении): [list=1][*]Медитация[*]Намасте[*]Оммм[*]Стойка с руками над головой[*]ОК[*]Выпад с руками над головой[*]Голова запрокинута назад (без круга)[/list]Девушка должна ...