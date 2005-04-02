malocastle

Необходимо нарисовать стикеры в ярком стилистическом исполнении. Общая тема стикер пака - девушка в разных асанах (позициях) йоги. Всего 7 стикеров (Эскизы в приложении): [list=1][*]Медитация[*]Намасте[*]Оммм[*]Стойка с руками над головой[*]ОК[*]Выпад с руками над головой[*]Голова запрокинута назад (без круга)[/list]Девушка должна ...
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$300
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо смонтировать видеоурок по образцу ниже. Продолжительность видео +- 17 минут. Без музыки, но с отсчетом времени. https://www.youtube.com/watch?v=g_tea8ZNk5A&ab_channel=MadyMorrisonВидеомонтаж22 заявкиЗакрыт2 года назад
Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure) для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры. [b]Задача коротко: [/b]отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure) [b]Технические требования: [/b] Объекты и предметы ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
2 года назад
Было приятно работать с этим человеком. Оплату не задерживал
Ответный отзыв
Полностью доволен работой. Художник, работа которого не требует корректировок. Четко понимает задачу и выполняет в оговоренные сроки.