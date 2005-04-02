malocastle

Евгений Малышев malocastle

 
46 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Отрисовка стикеров

    Необходимо нарисовать стикеры в ярком стилистическом исполнении.﻿ Общая тема стикер пака - девушка в разных асанах (позициях) йоги. Всего 7 стикеров (Эскизы в приложении): [list=1][*]Медитация[*]Намасте[*]Оммм[*]Стойка с руками над головой[*]ОК[*]Выпад с руками над головой[*]Голова запрокинута назад (без круга)[/list]Девушка должна ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж видеоурока по йоге

    Необходимо смонтировать видеоурок по образцу ниже. Продолжительность видео +- 17 минут. Без музыки, но с отсчетом времени. https://www.youtube.com/watch?v=g_tea8ZNk5A&amp;ab_channel=MadyMorrison

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать тест локацию для жанра квест (point and click adventure)

    Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure) для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры. [b]Задача коротко: [/b]отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure) [b]Технические требования: [/b] Объекты и предметы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
shayr
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
2 года назад
Отрисовать тест локацию для жанра квест (point and click adventure)
Было приятно работать с этим человеком. Оплату не задерживал
Полностью доволен работой. Художник, работа которого не требует корректировок. Четко понимает задачу и выполняет в оговоренные сроки.
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