Отрисовать тест локацию для жанра квест (point and click adventure)

# 1 — $ 300

Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure)

для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры.

Задача коротко: отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure)

Технические требования:

Объекты и предметы должны быть разделены по слоям для удобства использования. Например унитаз отдельный слой, шкаф отдельный слой, блокнот итд.

Локация - квартира в советском стиле, потрепанная, зашарканная, давно без ремонта.

Все описания приблизительны, творчество приветствуется.

Помещения:

Комната

Туалет

Кухня+Коридор

Балкон

В комнате окно с балконной дверью, зима - за окном холодно, диван-книжка; кресло; шкаф (2 состояния, открыт\закрыт); комод, на котором стоит телевизор; в комоде игровая приставка, письменный стол, стул. на полу палас. на стене за диваном ковер, на котором кнопками зацеплен флаг. на письменном столе ноутбук, блокнот с ручкой, цветок. на кресле спит кот, свернувшись клубочком.

2.Туалет

Унитаз, ершик, плитка на стенах, полка для книг и журналов, лежит журнал Forbes, закончилась бумага в рулоне.

3.Кухня+Коридор

Длинная локация (камера следит за перемещением персонажа). В коридоре, обитая кожаной тканью дверь с глазком, дверь в комнату, дверь в туалет\ванную, подставка для обуви, вешалка с одеждой.

Кухня 6 метров, на кухне окно, за окном панорама города, стационарный телефон, холодильник, стол, табурет, кухонный гарнитур, газовая плита. на холодильнике магнитик "Cочи”, висит цепь с замком и расчерченный календарь с надписью “не курю уже”. На столе стоит телефон, заварник, сахарница, соль и перец, грязная посуда, тарелка с фруктами, зажигалка. на газовой плите чайник. На подоконнике ящик с проросшей зеленью. около раковины, на зарядке лежит вейп.

4.Балкон

Старый, не застеклен, завален хламом, в углу стоят лыжи, видна панорама города.

Референс изображения в приложении.