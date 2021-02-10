Иллюстрация сборника стихотворений

Иллюстрации и РисункиЗакрыт36 заявок784 просмотра
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Нужно будет проиллюстрировать каждое стихотворение в сборнике (в общем счёте выйдет около 70 иллюстраций). Техника исполнения должна быть простой, но сама иллюстрация должна нести в себе смысл иллюстрируемого стихотворения.  Размер иллюстраций - от половины страницы до целой. Некоторые иллюстрации могут нести более эстетический характер, т.е. более простыми в исполнении, тематическими. Ниже прикрепляю референсы для работы.

Задавайте уточняющие вопросы, предлагайте свои цены.

Срок выполнения - 1 месяц.

3 года назад
krlzssj
21 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад