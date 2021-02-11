Оформить рисунок в современной форме для оформления рабочего стола

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка477 просмотров
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Оформить рисунок для рабочего стола, за основу взяв прикрепленный файл. Рисунок по центру на черном фоне. Пояснение к файлу: якорь, на фоне якоря 4 стрелы, на их фоне обрамленные цепью полярная звезда, над ней северное сияние. под всем этим красно бело красная лента. обрамление - гербовый щит. Просьба сделать в современной манере, и что бы не стыдно было серьезным людям поставить как фон рабочего стола.

3 года назад
guest_1613078786656
3 года в сервисе
Был
3 года назад