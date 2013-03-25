Необходимо создать анимационные видеоролики для размещения на Youtube. Длительность каждого ролика до 1 минуты. Темы роликов преимущественно медицинского характера. В каждом отдельном ролике простым и понятным языком разъясняются медицинские термины, описание развития болезни (например, раковой ...
- Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Требуется помощь команды для раскрутки нового форума. Тематика форума: медицина: онкология, кардиология, ортопедия, ЭКО, вопросы врачам UPD: Первоочередная задача этого проекта - привлечение и удержание живых целевых ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать дизайн посадочной страницы landing page в Фейсбук - для русскоязычных пользователей. Тема-медицина. Предпочтение опытным дизайнерам с портфолио аналогичных проектов Заинтересованным: пришлите, пожалуйста, ссылку на портфолио.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад