Нужно разработать дизайн посадочной страницы landing page в Фейсбук - для русскоязычных пользователей. Тема-медицина. Предпочтение опытным дизайнерам с портфолио аналогичных проектов Заинтересованным: пришлите, пожалуйста, ссылку на портфолио.