mamecen

Алиса Садогурски mamecen

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Создание с нуля анимационных видеороликов

    Необходимо создать анимационные видеоролики для размещения на Youtube. Длительность каждого ролика до 1 минуты. Темы роликов преимущественно медицинского характера. В каждом отдельном ролике простым и понятным языком разъясняются медицинские термины, описание развития болезни (например, раковой ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка нового форума

    Доброго времени суток! Требуется помощь команды для раскрутки нового форума. Тематика форума: медицина: онкология, кардиология, ортопедия, ЭКО, вопросы врачам UPD: Первоочередная задача этого проекта - привлечение и удержание живых целевых ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Посадочная страница (Landing page) для Facebook

    Нужно разработать дизайн посадочной страницы landing page в Фейсбук - для русскоязычных пользователей. Тема-медицина. Предпочтение опытным дизайнерам с портфолио аналогичных проектов Заинтересованным: пришлите, пожалуйста, ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад