Опыт работы:
Бизнес-аналитиком более 4-х лет.
Менеджером проектов более 2-х лет.
Реализованные проекты:
- Упаковка всех основных бизнес-процессов сети ресторанов "Другие рестораны" (описание, оптимизация, автоматизация на базе Битрикс24, создание системы отчетности и мотивации персонала )
- Автоматизация документооборота в федеральной сети X-fit (на базе Мегаплан)
- Внедрение системы продвижения и продаж сетевого Туроператора "Музенидис" (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка AMO CRM, сквозная аналитика, обучение)
- Построение системы продаж в сети частных детских садов (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка воронки продаж и триггеров в Битрикс24, обучение персонала)
- Упаковка франшизы (описание бизнес процессов, создание финансовой модели, анализ БДР и БДДС, аналитика данных и презентация и т.д.)
- Автоматизация процесса обработки трафика на базе Битрикс24 в сети микрокредитной организации "Байбол"
Приобретенные практичные навыки:
-Настройка системы сквозной аналитики (настройка коллтрекинга, CRM и ERP систем, интеграции).
-Описание бизнес процессов в разных нотациях.
-Написание инструкций и проведение обучения персонала.
-Разработка мотивационных профилей, регламентов, стандартов.
-Создание финансовых моделей, анализ бюджетов, веб-аналитика
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