manettia73

Марина manettia73

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Достигать бизнес цели опираясь на цифры, а не на интуицию!

Опыт работы: 

Бизнес-аналитиком более 4-х лет.  

Менеджером проектов более 2-х лет. 

Реализованные проекты: 

- Упаковка всех основных бизнес-процессов сети ресторанов "Другие рестораны" (описание, оптимизация, автоматизация на базе Битрикс24, создание системы отчетности и мотивации персонала )

- Автоматизация документооборота в федеральной сети X-fit (на базе Мегаплан)

- Внедрение системы продвижения и продаж сетевого Туроператора "Музенидис" (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка AMO CRM, сквозная аналитика, обучение) 

- Построение системы продаж в сети частных детских садов (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка воронки продаж и триггеров в Битрикс24, обучение персонала)

- Упаковка франшизы  (описание бизнес процессов, создание финансовой модели, анализ БДР и БДДС, аналитика данных и презентация и т.д.)

- Автоматизация процесса обработки трафика на базе Битрикс24 в сети микрокредитной организации "Байбол"

Приобретенные практичные навыки: 

-Настройка системы сквозной аналитики (настройка коллтрекинга, CRM и ERP систем, интеграции). 

-Описание бизнес процессов в разных нотациях. 

-Написание инструкций и проведение обучения персонала. 

-Разработка мотивационных профилей, регламентов, стандартов.  

-Создание финансовых моделей, анализ бюджетов, веб-аналитика

Управление продажами
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$12/час
от $100от 2 дней
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Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $60от 1 дня
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