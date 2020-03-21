Достигать бизнес цели опираясь на цифры, а не на интуицию!

Опыт работы:

Бизнес-аналитиком более 4-х лет.

Менеджером проектов более 2-х лет.

Реализованные проекты:

- Упаковка всех основных бизнес-процессов сети ресторанов "Другие рестораны" (описание, оптимизация, автоматизация на базе Битрикс24, создание системы отчетности и мотивации персонала )

- Автоматизация документооборота в федеральной сети X-fit (на базе Мегаплан)

- Внедрение системы продвижения и продаж сетевого Туроператора "Музенидис" (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка AMO CRM, сквозная аналитика, обучение)

- Построение системы продаж в сети частных детских садов (веб-аналитика, реклама, разработка, настройка воронки продаж и триггеров в Битрикс24, обучение персонала)

- Упаковка франшизы (описание бизнес процессов, создание финансовой модели, анализ БДР и БДДС, аналитика данных и презентация и т.д.)

- Автоматизация процесса обработки трафика на базе Битрикс24 в сети микрокредитной организации "Байбол"

Приобретенные практичные навыки:

-Настройка системы сквозной аналитики (настройка коллтрекинга, CRM и ERP систем, интеграции).

-Описание бизнес процессов в разных нотациях.

-Написание инструкций и проведение обучения персонала.

-Разработка мотивационных профилей, регламентов, стандартов.

-Создание финансовых моделей, анализ бюджетов, веб-аналитика