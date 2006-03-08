mania

Андрей Донской mania

 
55 летУкраина/Новоград-Волынский
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Верстка страниц со ссылками

    Есть каталог банков, отсортированных по алфавиту. Необходимо создать более сотни страниц с краткой информацией о банках каждого города и ссылками на подробную информацию (более 100), наподобие этой: http://www.bank-klient.ru/banks/a/banki-abakana/.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновление движка форума vBulletin

    На сайте( http://www.krasnogorsk.msk.ru/forum) установлен форум vBulletin 3.5.2, спам замучал, нужно обновить движок. Сколько это стоит я не представляю. Пишите ваши предложения. Необходимо сохранить контент форума.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обмен ссылками по тематикам, модерация каталогов ссылок

    Есть несколько сайтов определенной тематики, необходим человек, который будет заниматься обменом ссылками с сайтами близкими по тематике. На данных сайтах установлены каталоги ссылок, которые необходимо модерировать-удалять нетематические ссылки и ссылки не соответтвующие требованиям. Кроме этого ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Обновление движка форума vBulletin
Хороший заказчик, приятно было поработать! Рекомендую.
Обновлялся движок форума сайта krasnogorsk.msk.ru с пиратского на новый лицензионный, ставилась защита от спама. Лицензию покупал тоже с через Романа. Все сделано быстро и качественно, работой очень доволен, всем рекомендую.
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