Есть каталог банков, отсортированных по алфавиту. Необходимо создать более сотни страниц с краткой информацией о банках каждого города и ссылками на подробную информацию (более 100), наподобие этой: http://www.bank-klient.ru/banks/a/banki-abakana/.
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте( http://www.krasnogorsk.msk.ru/forum) установлен форум vBulletin 3.5.2, спам замучал, нужно обновить движок. Сколько это стоит я не представляю. Пишите ваши предложения. Необходимо сохранить контент форума.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть несколько сайтов определенной тематики, необходим человек, который будет заниматься обменом ссылками с сайтами близкими по тематике. На данных сайтах установлены каталоги ссылок, которые необходимо модерировать-удалять нетематические ссылки и ссылки не соответтвующие требованиям. Кроме этого ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
15 лет назад
Хороший заказчик, приятно было поработать! Рекомендую.
Ответный отзыв
Обновлялся движок форума сайта krasnogorsk.msk.ru с пиратского на новый лицензионный, ставилась защита от спама. Лицензию покупал тоже с через Романа. Все сделано быстро и качественно, работой очень доволен, всем рекомендую.