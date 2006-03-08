Есть несколько сайтов определенной тематики, необходим человек, который будет заниматься обменом ссылками с сайтами близкими по тематике. На данных сайтах установлены каталоги ссылок, которые необходимо модерировать-удалять нетематические ссылки и ссылки не соответтвующие требованиям. Кроме этого ...