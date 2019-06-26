Требуется дизайнер или команда для перерисовки веб-сайта на тему онлайн игр и бустинга. Работа в Figma, адаптация для разных разрешений. Обязательно предоставление примеров работ. Возможна тестовая работа по нашему ТЗ для оценки.
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