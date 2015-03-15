manson3000

Роман manson3000

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Riders of the storm

  • Сверстать лендинг

    $25

    Нужно сверстать не сложный лендинг по обслуживанию компьютеров Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество ТЗ отправлю понравившимся кандидатам Бонусы за скорость и качество

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $45

    Напилить дизайн лендинга по обслуживанию компьютеров возможно долгосрочное сотрудничество ТЗ вышлю на рассмотрение понравившимся кандидатам. бонусы за качество и скорость )

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад