manson3000

$25
Нужно сверстать не сложный лендинг по обслуживанию компьютеров Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество ТЗ отправлю понравившимся кандидатам Бонусы за скорость и качество
HTML-верстка33 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужно сверстать не сложный лендинг по обслуживанию компьютеров Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество ТЗ отправлю понравившимся кандидатам Бонусы за скорость и качество
Напилить дизайн лендинга по обслуживанию компьютеров возможно долгосрочное сотрудничество ТЗ вышлю на рассмотрение понравившимся кандидатам. бонусы за качество и скорость )