SEO с пользой для бизнеса!

Всем здравствуйте )

Я SEO-специалист, который не будет попросту тратить ваше и свое время. Я нацелена на результат, и эти все сказано. Работаю с ПС Яндекс и Google уже достаточно давно, чтобы четко понимать, что требует от сайта та или иная система. Я не просто привожу "какой-то там трафик", я привожу трафик из поисковых систем, а также делаю сайт таким, чтобы этот самый трафик купил. Да, это стоит денег, но результат будет, это я могу гарантировать.

Если вы считаете, что мои услуги слишком дороги для вас, то вы можете обратиться к другому SEO-специалисту, я не против. Что я могу сделать, если у вас не хватает денег на качественное SEO? Вопрос в том, что если вы обратитесь к человеку, который сделает "подешевле", не будет ли так, что за эти деньги вы и результат получите соответственный, да еще и переплатите, оплачивая правки? Более того, если SEO будет сделано плохо, то откуда у вас появятся деньги, чтобы потом перезаказать качественное SEO, ведь заказов то не будет?

Все это большие вопросы, поэтому я предлагаю вам свои услуги, а уже в ваших руках будущее вашего сайта )