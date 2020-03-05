mari_trushtina

Мария mari_trushtina

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполняю работу быстро и качественно, а цены Вас приятно удивят!

Меня зовут Маша и я веб-дизайнер.

Готова выполнить дизайны:

- Лендингов

- Многостраничных сайтов 

- Коммерческих инстаграмм аккаунтов

- Создать сайт на Tilda с лично разработанным дизайном 

- Продукты: чек-листы, презентации, визитки, логотипы

- Полная упаковка групп ВКонтакте 

- Полная упаковка аккаунтов в Инстаграмм

Также, я могу выполнить отдельные услуги для Инстаграмм и ВКонтакте:

- Обложка для актуальных сториз

- Аватарка для инстаграмм 

- Аватарка для ВКонтакте

- Обложка для ВКонтакте 

Чтобы узнать прайс-лист или задать свой вопрос - напишите мне в личные сообщения и я с радостью Вам отвечу.

Дизайн лендингаTildaМногостраничный сайт
Портфолио