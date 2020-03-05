Мария mari_trushtinamari_trushtina
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполняю работу быстро и качественно, а цены Вас приятно удивят!
Меня зовут Маша и я веб-дизайнер.
Готова выполнить дизайны:
- Лендингов
- Многостраничных сайтов
- Коммерческих инстаграмм аккаунтов
- Создать сайт на Tilda с лично разработанным дизайном
- Продукты: чек-листы, презентации, визитки, логотипы
- Полная упаковка групп ВКонтакте
- Полная упаковка аккаунтов в Инстаграмм
Также, я могу выполнить отдельные услуги для Инстаграмм и ВКонтакте:
- Обложка для актуальных сториз
- Аватарка для инстаграмм
- Аватарка для ВКонтакте
- Обложка для ВКонтакте
Чтобы узнать прайс-лист или задать свой вопрос - напишите мне в личные сообщения и я с радостью Вам отвечу.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для инфопродукта блогера66 просмотров
- Сайт для инфопродукта блогера71 просмотр
- Сайт для автосервиса76 просмотров