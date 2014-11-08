$5
На сайте не открываются внутренние страницы. только главная! Проблема в .htaccess. Нужно правильно настроить! Подробности по сайту напишу в личку!
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
9 лет назад
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Услуги:
— Рерайт
— Копирайт
— Наполнение ИМ
— Редактирование и корректура текстов
— Работа с базами данных, документами excel
— Сбор информации
— Перевод текстов, статей с русского на английский язык/ с английского на русский
— Постинг, отзывы
— Написание курсовых,рефератов в кратчайшие сроки
— Создание и редактирование html страниц;
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На сайте не открываются внутренние страницы. только главная! Проблема в .htaccess. Нужно правильно настроить! Подробности по сайту напишу в личку!