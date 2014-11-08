maria_05

Мария Иванова maria_05

 
30 летУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Высокое качество. Чёткое соблюдение сроков. Разумные цены.

Услуги:

— Рерайт

— Копирайт

— Наполнение ИМ

— Редактирование и корректура текстов

— Работа с базами данных, документами excel

— Сбор информации

— Перевод текстов, статей с русского на английский язык/ с английского на русский

— Постинг, отзывы

— Написание курсовых,рефератов в кратчайшие сроки

— Создание и редактирование html страниц;

Обращайтесь! Отличный результат гарантирован!

HTML

  • Нужна помощь с .htaccess

    $5

    На сайте не открываются внутренние страницы. только главная! Проблема в .htaccess. Нужно правильно настроить! Подробности по сайту напишу в личку!

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад