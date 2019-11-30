maria_ermakova99

Разрабатываю продающие лендинги и сайты. Результат работы со мной - готовый к верстке макет эффективного инструмента для вашего бизнеса.

Портфолио:

https://www.behance.net/mariaermakova99

Привет! Меня зовут Мария, я веб-дизайнер.

Разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, квизы.

Чтобы создать реально работающий сайт, я

- Исследую ваш бизнес и продукт, чтобы выявить все ценности и фишки, которые вы предлагаете своим клиентам

- Проанализирую аудиторию. Важно понимать, кто является целевой аудиторией, чтобы предложить им именно то, что нужно, выявить и закрыть возражения.

- Напишу продающий текст. Он раскроет особенности и преимущества вашего предложения, а благодаря усилителям, триггерам и призывам к действиям привлечет клиентов и стимулирует их принять решение в пользу вашего продукта

- Разработаю смысловую структуру с помощью прототипа. Важно правильно подать все смыслы и предложения: выбрать подходящее расположение блоков, продумать иерархию, чтобы буквально провести пользователя за ручку по вашему сайту.

- Подберу и реализую визуал, подходящий для вас и вашего бизнеса. Правильный дизайн усилит важные смысловые детали, с его помощью можно захватить внимание пользователя и направлять его по верному пути

Если у вас уже есть готовый прототип, я готова взяться и за последний этап - визуальное воплощение в дизайне. Подберу подходящий стиль, правильно расставлю акценты, подготовлю макет к верстке и при необходимости разработаю адаптив под мобильные устройства.