Качественно наполню Ваш сайт контентом. Поиск необходимой информации/изображений. Обработка фотографий. Редактирование текстов. Создание презентаций.
Предлагаемые услуги/профессиональные навыки:
- Наполнение сайтов и интернет-магазинов;
- Поиск в интернете и редактирование изображений (уверенный пользователь Adobe Photoshop);
- Редактирование,вычитка и корректировка текстов;
- Поиск различной информации в интернете,составление баз данных;
- Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в Word, Excel;
- Создание презентаций;
- Личный помощник.
- Умение работать удаленно, организовывать себя и выполнять задачи строго в срок;
- Внимательность;
- Дотошность к деталям и качеству текста;
- Высокая работоспособность;
- Ответственность;
- Быстрая обучаемость.
- MS Power Point 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);
- MS Excel 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);
- Английский язык (B1)
- Тренинг«Качественный сервис»;
- Тренинг«Эффективное деловое письмо»;
- Тренинг«Управление стрессом»;
- Тренинг«Эффективная коммуникация»;
- Тренинг«Управление конфликтами».
Понедельник-пятница: 09:00 - 20:00
В субботу и воскресенье по свободному графику.
Контакты:
skype: mariaverland
e-mail: [email protected]
Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве
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Портфолио
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