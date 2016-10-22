maria_zak

Мария maria_zak

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественно наполню Ваш сайт контентом. Поиск необходимой информации/изображений. Обработка фотографий. Редактирование текстов. Создание презентаций.

Предлагаемые услуги/профессиональные навыки:

  • Наполнение сайтов и интернет-магазинов;
  • Поиск в интернете и редактирование изображений (уверенный пользователь Adobe Photoshop);
  • Редактирование,вычитка и корректировка текстов;
  • Поиск различной информации в интернете,составление баз данных;
А также:

  • Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в Word, Excel;
  • Создание презентаций;
  • Личный помощник.
Личностные качества:

  • Умение работать удаленно, организовывать себя и выполнять задачи строго в срок;
  • Внимательность;
  • Дотошность к деталям и качеству текста;
  • Высокая работоспособность;
  • Ответственность;
  • Быстрая обучаемость.
Дополнительное образование(курсы, лекции, семинары):

  • MS Power Point 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);
  • MS Excel 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);
  • Английский язык (B1)
  • Тренинг«Качественный сервис»;
  • Тренинг«Эффективное деловое письмо»;
  • Тренинг«Управление стрессом»;
  • Тренинг«Эффективная коммуникация»;
  • Тренинг«Управление конфликтами».
График работы:

Понедельник-пятница: 09:00 - 20:00

В субботу и воскресенье по свободному графику.

Контакты:

skype: mariaverland

e-mail: [email protected]

Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве

Photoshop
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