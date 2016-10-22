Качественно наполню Ваш сайт контентом. Поиск необходимой информации/изображений. Обработка фотографий. Редактирование текстов. Создание презентаций.

Наполнение сайтов и интернет-магазинов;

Поиск в интернете и редактирование изображений (уверенный пользователь Adobe Photoshop);

Редактирование,вычитка и корректировка текстов;

Поиск различной информации в интернете,составление баз данных;

Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в Word, Excel;

Создание презентаций;

Личный помощник.

Умение работать удаленно, организовывать себя и выполнять задачи строго в срок;

Внимательность;

Дотошность к деталям и качеству текста;

Высокая работоспособность;

Ответственность;

Быстрая обучаемость.

MS Power Point 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);

MS Excel 2010 (сертификат от «Планеты Excel»);

Английский язык (B1)

Тренинг«Качественный сервис»;

Тренинг«Эффективное деловое письмо»;

Тренинг«Управление стрессом»;

Тренинг«Эффективная коммуникация»;

Тренинг«Управление конфликтами».

Понедельник-пятница: 09:00 - 20:00

В субботу и воскресенье по свободному графику.

Контакты:

skype: mariaverland

e-mail: [email protected]

Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве