mariadraceva

Оператор обработки заказов «Суши Кудзо»:

-Прием, распределение и оформление заказов.Удалённый контент-менеджер для сайта «Музбосс»:

-Поиск фотографий, характеристик для товаров и добавления их на сайт компании, корректировка существующих описаний и цен.

-Написание уникальных статей и постов.

-Опыт работы с WordPress

Подобный опыт в компании BabySell и OneTickets

Навыки: уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, знание 1С, умение работать с базами данных, опыт ведения документооборота, навыки работы с клиентами.