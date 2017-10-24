mariadraceva

Драчёва Мария mariadracevamariadraceva
30 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Оператор обработки заказов «Суши Кудзо»:
-Прием, распределение и оформление заказов.Удалённый контент-менеджер для сайта «Музбосс»:
-Поиск фотографий, характеристик для товаров и добавления их на сайт компании, корректировка существующих описаний и цен.
-Написание уникальных статей и постов.
-Опыт работы с WordPress
Подобный опыт в компании BabySell и OneTickets
Навыки: уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, знание 1С, умение работать с базами данных, опыт ведения документооборота, навыки работы с клиентами.
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