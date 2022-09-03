👍👍👍Клевый и доступный дизайн: сайты, лендинги, ui/ux.
Дизайн, работающий на Ваш бизнес!
Я подхожу к разработке дизайна с точи зрения потребностей Вашего бизнеса.
В результате Вы гарантированно получите:
Сайт, который продает Ваши товары или услуги;
Баннера, привлекающие на Ваш ресурс именно целевой трафик;
Презентацию, которая запомнится Вашим клиентам и выделит Вас среди конкурентов;
Запоминающийся уникальный фирменный стиль;
Лаконичную понятную инфографику;
Оригинальные яркие иллюстрации.
Виды услуг
У меня Вы можете заказать такие услуги:
Дизайн сайтов;
Баннера;
Презентации;
Логотипы;
Иконки;
Интерфейсы;
Фирменный стиль;
Мои контакты
Telegram: @mariiakrivenko
E-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!
Портфолио
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