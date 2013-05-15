Работаю для тех, кто ценит качество!
Рада Вас приветствовать!
Готова предоставить услуги по редактированию, корректуре, литературной обработке текстов, расшифровке аудио- и видеозаписей.
Большой опыт работы, безупречная грамотность, высокая скорость, ответственность.
Образование - высшее филологическое.
Большой опыт работы преподавателем в школе, журналистом и редактором информационной службы государственной телерадиокомпании.
Профессионально и оперативно напишу материал на сайт любой направленности.
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга