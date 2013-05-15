Работаю для тех, кто ценит качество!

Рада Вас приветствовать!

Готова предоставить услуги по редактированию, корректуре, литературной обработке текстов, расшифровке аудио- и видеозаписей.

Большой опыт работы, безупречная грамотность, высокая скорость, ответственность.

Образование - высшее филологическое.

Большой опыт работы преподавателем в школе, журналистом и редактором информационной службы государственной телерадиокомпании.

Профессионально и оперативно напишу материал на сайт любой направленности.