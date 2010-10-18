marina_borodina

Требуется качественный оригинальный, полезный интересный текст с иллюстрациями. Обзор будет использован в качестве вступления к серии статей. Ориентировочный план обзора есть, потенциальные источники информации есть. Требования к исполнителю. Россия. желательно, Москва и МО Оплата - по ...