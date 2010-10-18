marina_borodina

Обзорная статья 3000 знаков, о этапах ремонта (полы, стены и окна, потолки, материалы, мебель, планировка). Необходимы иллюстрации. Статья нужна для читателей - понятная. информативная, ёмкая, как памятка Не СЕО! План, краткое содержание, ключевые слова, источники информации передоставляются. Заключаем договор, оплата ...
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- $25Копирайтинг4 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется качественный оригинальный, полезный интересный текст с иллюстрациями. Обзор будет использован в качестве вступления к серии статей. Ориентировочный план обзора есть, потенциальные источники информации есть. Требования к исполнителю. Россия. желательно, Москва и МО Оплата - по ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется обзорная статья (одна из серии) по теме Ремонт Ванной комнаты и санузла. План статьи существует, будет предоставлен. Источники информации открытые, перечень будет предоставлен. Требуется обзорная статья с рекомендациями и иллюстрациями, написанная простым и понятным языком.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
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