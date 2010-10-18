marina_borodina

Марина Бородина marina_borodina

 
55 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ремонт кухни. Обзорная статья

    $25

    Обзорная статья 3000 знаков, о этапах ремонта (полы, стены и окна, потолки, материалы, мебель, планировка). Необходимы иллюстрации. Статья нужна для читателей - понятная. информативная, ёмкая, как памятка Не СЕО! План, краткое содержание, ключевые слова, источники информации передоставляются. Заключаем договор, оплата ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Ремонт сантехники, сантехнические работы, 3000 зн.

    Требуется качественный оригинальный, полезный интересный текст с иллюстрациями. Обзор будет использован в качестве вступления к серии статей. Ориентировочный план обзора есть, потенциальные источники информации есть. Требования к исполнителю. Россия. желательно, Москва и МО Оплата - по ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзорная статья по ремонту и отделке 3000 знаков

    Требуется обзорная статья (одна из серии) по теме Ремонт Ванной комнаты и санузла. План статьи существует, будет предоставлен. Источники информации открытые, перечень будет предоставлен. Требуется обзорная статья с рекомендациями и иллюстрациями, написанная простым и понятным языком.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Ремонт кухни. Обзорная статья
Сотрудничеством осталась довольна! Марина пошла мне навстречу, когда выяснилось, что статья гораздо большего объёма. С оплатой - никаких проблем. С их компанией приятно работать. Спасибо!
Спасибо! Ответственно, оперативно, содержательно, терпеливо и быстро. Здорово, будем продолжать работать.
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