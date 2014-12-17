Научное руководство, научное консультирование, помощь в написании курсовых работ, дипломных, магистерских и кандидатских работ, статей в журналы ВАК

Кандидат педагогических наук, доцент. Области научного знания: педагогика, методика преподавания физики; педагогическая психология, организационная психология, профпсихология и психология труда; государственное и муниципальное управление, менеджмент.