Научное руководство, научное консультирование, помощь в написании курсовых работ, дипломных, магистерских и кандидатских работ, статей в журналы ВАК
Кандидат педагогических наук, доцент. Области научного знания: педагогика, методика преподавания физики; педагогическая психология, организационная психология, профпсихология и психология труда; государственное и муниципальное управление, менеджмент.
Действие аккаунта приостановлено!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга