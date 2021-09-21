marketing888

Величко Роман marketing888

 
26 летРоссия/Самара
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать дашборд по тз

    $200

    Нужно создать дашборд, который бы получал данные из амосрм. С тз можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit Рассмотрю все варианты реализации

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать дашборд в powerbi

    $200

    Нужно создать дашборд, который бы получал данные из амосрм. С тз можно ознакомиться по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit]https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit[/url] Рассмотрю все варианты реализации

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад