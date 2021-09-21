marketing888

Создать автоворонку для прогрева клиентов в Viber Telegram и WhatsApp Мы занимаемся сэндвич-панелями Желательно сделать с текстами, рассмотрим любые варианты
Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
Закрыт
2 года назад
Создать автоворонку для прогрева клиентов в Viber Telegram и WhatsApp Мы занимаемся сэндвич-панелями Желательно сделать с текстами, рассмотрим любые варианты
Нужно создать дашборд, который бы получал данные из амосрм. С тз можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit Рассмотрю все варианты реализации
Нужно создать дашборд, который бы получал данные из амосрм. С тз можно ознакомиться по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit]https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit[/url] Рассмотрю все варианты реализации