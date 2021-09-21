marketing888

Нужно создать дашборд, который бы получал данные из амосрм. С тз можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1YXnc13W_IoscAjzGkAqAnzo37o1MC97JGYSmSHkY6DE/edit Рассмотрю все варианты реализации